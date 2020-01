Der Berliner Virusforscher Christian Drosten hält eine Pandemie hervorgerufen durch das neuartige Coronavirus für möglich. Was das genau bedeute, sei aber schwer einzuschätzen, sagte Drosten dem Sender "Tagesschau 24".



Positiv zu bewerten sei, dass es sich bei dem Virus um eine SARS-Variante handele und somit auf bereits bestehende Forschung zurückgegriffen werden könne. Es sei aber durchaus überraschend, dass SARS in einer ähnlichen Variante zurück sei. Drosten vermutet als Ursache Wildtiere. Wie gefährlich das neue Virus sei, könne man derzeit schwer einschätzen.



Dazu fehle es an Fakten. Die aktuelle Zahl der Infizierten und Todesfälle sage noch nichts aus, so Drosten. Insbesondere in der Anfangsphase einer Infektionskrankheit werde deren Gefährlichkeit immer überschätzt.