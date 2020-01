Sprenger übernimmt die Verantwortung für ein Team von hochspezialisierten IT-Fachleuten der beiden Bereiche «Digitale Identität - SwissID» und «Zertifikatsdienstleistungen».Glattbrugg - Die SwissSign Group ernennt mit Tom Sprenger per 1. März 2020 einen neuen Chief Technology Officer. Die Aufgaben in der Geschäftsleitung werden neu verteilt. Die SwissSign Group, der Schweizer Trust Service Provider, ernennt Tom Sprenger per 1. März 2020 zum Chief Technology Officer. Sprenger übernimmt die Verantwortung für ein Team von hochspezialisierten IT-Fachleuten der...

