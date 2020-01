Gold notiert mit der amerikanischen Sitzung unter der Widerstandszone von 1558/1555 $ - Bären müssen die 1550 $ Unterstützung durchbrechen - Gold Tageschart Der XAU/USD befindet sich in einem Aufwärtstrend über den wichtigen SMAs. Nach dem Scheitern an der 1600 $ Marke zum Beginn des Monats, befindet sich das Metall in einer Konsolidierung. Gold ...

