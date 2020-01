Der Schweizer Aktienmarkt hat im Dienstag trotz der Angst vor einer Epidemie in China einen neues Allzeithoch erreicht.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat im Dienstag trotz der Angst vor einer Epidemie in China einen neues Allzeithoch erreicht. Nach einem Handelsstart im Minus trauten sich die hiesigen Investoren nach dem ersten Schreck über die Folgen der neuen Lungenkrankheit im Verlauf des Tages wieder zaghaft zurück an den Markt. Der Aktienmarkt sei unglaublich robust, sagte ein Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...