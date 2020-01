WASHINGTON (dpa-AFX) - CIT Group Inc. (CIT) will replace Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) in the S&P MidCap 400 and Tanger Factory Outlet Centers will replace McDermott International, Inc. (MDR) in the S&P SmallCap 600 effective prior to the open of trading on Monday, January 27.



McDermott said it will file today to reorganize under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code.



