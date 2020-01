AgroFresh Solutions Inc., ein global führendes Unternehmen für Obst- und Gemüsefrischlösungen, wird seine ausgedehnte Aufstellung an Innovationen für Frischobst und -gemüse auf der Fruit Logistica präsentieren, die globale Ausstellung, die das gesamte Spektrum des Obst- und Gemüsesektors, vom 5.-7. Februar 2020, in Berlin, Deutschland, bietet. AgroFresh...

Den vollständigen Artikel lesen ...