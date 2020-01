FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 777 (665) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 100 (125) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS UNILEVER PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 4750 (5350) PENCE - BERENBERG RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1480 (1410) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES IAG PRICE TARGET TO 792 (727) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1360 (1240) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 78 (88) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 7475 (7350) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 252 (244) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 259 (264) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CLOSE BROTHERS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 1550 PENCE - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 790 (780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BAT PRICE TARGET TO 4250 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1780) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1620 (1260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS HAYS TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS TOWN CENTRE SECURITIES PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8810 (8300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1930 (1890) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 2950 PENCE - STIFEL CUTS TUI TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 800 PENCE - UBS CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 220 (290) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS TRAVIS PERKINS TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 1400 (1380) PENCE - UBS CUTS VICTREX TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2250 (2150) PENCE - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4875 (5180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES FERGUSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 8075 (6600) PENCE



- JPMORGAN RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 494 (452) PENCE - 'UNDERWEIGHT'



