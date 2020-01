In einem Interview am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte US-Präsident Donald Trump, dass weitere Steuersenkungen, ein Plan für das Gesundheitswesen und mehr Handelsabkommen bevorstehen. "Wir werden eine Steuersenkung für die Mittelschicht vornehmen, eine sehr große. Das werden wir in den nächsten 90 Tagen ankündigen", fügte Trump hinzu. ...

