GBP/USD verzeichnet am Mittwoch die dritte Sitzung in Folge einen leichten Gewinn - Nachhaltige Bewegung über 1,3100 sollte den Weg für weitere Gewinne ebnen - Der GBP/USD wird am Mittwoch die dritte Sitzung in Folge im positiven Bereich gehandelt. Die Bullen warten auf eine nachhaltige Bewegung über das obere Ende der 3-Wochen alten fallenden Trendlinie. ...

