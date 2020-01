Der EuroStoxx50 als Börsenbarometer sank am Mittwoch um 0,51 Prozent auf 3769,79 Punkte.Paris - Europas Börsen haben zur Wochenmitte erneut nachgegeben. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer sank am Mittwoch um 0,51 Prozent auf 3769,79 Punkte. Gegenwind gab es von der Konjunktur: Das französische Geschäftsklima hatte sich im Januar stärker eingetrübt als Volkswirte erwartet hatten. Die Stimmung in den Unternehmen der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone fiel auf den...

Den vollständigen Artikel lesen ...