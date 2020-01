Obwohl Banken und Sparkassen für Dispokredite vergleichsweise hohe Zinsen verlangen, nutzen aktuell rund 5,5 Millionen Deutsche ihren Dispokredit - und damit neun Prozent aller Erwachsenen. Weitere 13,4 Millionen Bürger (22 Prozent) erwarten, dass sie in den nächsten drei Monaten in den Dispokredit rutschen.



Dies hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Kreditportals Smava ergeben, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben) berichten. Doch die Rückzahlung fällt manchen offenbar gar nicht so leicht: 44 Prozent der Disponehmer gehen davon aus, dass sich die Rückzahlung verzögern könnte. Während Sparer im Zuge der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank kaum noch Zinsen auf ihre klassischen Anlageformen erhalten, sind die Dispo- und Überziehungszinsen von Banken weiterhin hoch.