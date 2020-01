In einem neu veröffentlichten Bericht gibt IndexBox eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des Berichtes über Getrocknete Trauben in der EU mit Marktanalysen, Vorhersagen, Größe, Trends und Einblicken. Foto © by Uschi Dugulin from Pixabay.com 2018 belief sich die Menge getrockneter Trauben, die in der EU erzeugt wurden, auf 84.000 Tonnen, eine Abnahme...

Den vollständigen Artikel lesen ...