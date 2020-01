Am Schweizer Aktienmarkt dominiert am Donnerstag im Frühhandel die Risikoaversion.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt dominiert am Donnerstag im Frühhandel die Risikoaversion. Das Coronavirus und dessen mögliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben haben die Märkte im Griff, erklären Händler die sinkenden Kurse. Gegensteuer kommt von den defensiven Schwergewichten, die vom unsicheren Umfeld profitieren. Grosses Thema am frühen Nachmittag wird dann die EZB-Zinssitzung sein.

