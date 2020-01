FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.01.2020 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1410 (1460) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 750 (655) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1170 (950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 870 (610) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP INITIATES ASTON MARTIN WITH 'BUY' - TARGET 600 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 8400 (7650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 725 (650) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS MORRISON TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 175 (205) PENCE - GOLDMAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 560 (550) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS COMPASS GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1915 PENCE - JEFFERIES RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 110 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 255 (242) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (1040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1900 (1930) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 170 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/MORGAN STANLEY RAISES BAT TO 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2258 (2202) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RELX PRICE TARGET TO 1790 (1725) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob