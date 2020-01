In einem Interview mit Reuters sagte der französische Finanzminister Bruno Le Maire, dass man kurz davor sei, mit den USA über die digitale Steuer zu verhandeln. Weitere Zitate: Wir bewegen uns in die richtige Richtung, was die Vereinbarung mit den Vereinigten Staaten über die digitale Steuer betrifft. Wir wollen keine optionale Lösung bezüglich des ...

