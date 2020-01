Die Gewinner des jüngsten Bundeswettbewerbs Bioenergie-Kommunen setzen auf Sektorenkopplung, flexible Stromerzeugung und sie kombinieren Sonne, Wind und Biomasse. Asche in Niedersachsen (gut 300 Einwohner), Fuchstal in Bayern (1700 Einwohner) und Mengsberg in Hessen (840 Einwohner) sind die Sieger im diesjährigen Wettbewerb Bioenergie-Kommunen. Ausgeschrieben hatte ihn das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR). Mit 10.000 Euro ...

