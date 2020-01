Er tritt die Nachfolge von Giacomo DiNepi an, der in den Ruhestand tritt.Allschwil - Die Polyphor AG hat den bisherigen COO Gökhan Batur mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt. Er wird die Nachfolge von Giacomo DiNepi antreten, der in den Ruhestand tritt. Gökhan Batur verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Healthcare-Industrie. Bevor er zu Polyphor kam, hatte er verschiedene Managementpositionen bei MSD, zuletzt als Executive Director...

