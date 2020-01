Was ist der schnellste Weg zur finanziellen Freiheit? Du hast ein hohes Einkommen. Und keinerlei inneres Verlangen andere beeindrucken zu müssen. Das ist die ideale Kombination für eine hohe Sparrate. Dann kaufst du jeden Monat Aktien oder ETFs. So wirst du erfolgreich sein. Hier ist mein Video, was ich gestern in New York aufgenommen habe: Weil ...

