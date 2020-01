Trockenheitsbedingungen behindern die Zitrusproduktion in einer Reihe von Staaten in den Anfangsmonaten des Handelsjahres 2019/20, was zu ähnlichen Produktionsniveauvorhersagen wie 2018/19 auf 4,4 Millionen Tonnen führte. Ein Berichte des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) sagt voraus, dass die finale Zitrusproduktion in Abhängigkeit von dem Wetter das Jahr hindurch variieren...

