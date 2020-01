Mission Produce Inc., das fortschrittlichste Avocado-Netzwerk der Welt, gab bekannt, dass es Betriebe in Südafrika in Partnerschaft mit ZZ2 und Core Fruit aufbaut. Die neue Partnerschaft wird die stärkste Handelsplattform für Avocados entwickeln, die in Afrika erzeugt werden, und die besten afrikanischen Avocados der Welt auf boomende Märkte wie Europa, China und andere...

