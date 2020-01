Sonderausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum: "Tuschmalereien - Zhang Ding". Mit ihm startete der künstlerische Austausch zwischen China und westlicher moderner Kunst.Vaduz - Zhang Ding (1917-2010), auch bekannt als Tashan, geboren in Heishan, Liaoning, China, studierte traditionelle chinesische Kunst in der Schule für Kunst in Beijing (Guohua). Er ging 1936 nach Nanjing und 1938 nach Yan'an. Zwischen 1951 und 1956 als Verantwortlicher des Chinesischen Pavillons in vielen internationalen Messen war Zhang Ding im Jahr 1956 der erste chinesische Maler...

Den vollständigen Artikel lesen ...