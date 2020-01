Klimaaktivistinnen ziehen Bilanz: "Der Fokus lag nicht auf der Bekämpfung des Klimawandels".Bern - "Der Fokus lag nicht auf der Bekämpfung des Klimawandels": Das ist das Fazit von fünf Klimaaktivistinnen, die am Freitag vor den Medien in Davos eine Bilanz des WEF gezogen haben. Worte allein genügten nicht. Greta Thunberg sagte, sie habe von den "paar Dämonen am Forum" nichts anderes erwartet. Sie lasse dich dadurch aber nicht von ihrem Kampf abbringen.

