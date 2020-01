Die Schweizer kommen in den Besitz von knapp 70 Prozent an Caser und bezahlen dafür rund 780 Millionen Euro.St. Gallen - Die Helvetia macht am spanischen Markt einen grossen Schritt nach vorne: Der Versicherer kauft eine Mehrheit am spanischen Versicherer Caser und wird so zum siebtgrössten Schadenversicherer in Spanien. Im Lebengeschäft erschliesst sich Helvetia darüber hinaus neue Vertriebskanäle. Helvetia habe sich mit verschiedenen Aktionären des spanischen Versicherers über den Verkauf ihrer...

