Der Hamburger Luftfahrtexperte Cord Schellenberg bewertet die Übernahme des Ferienfliegers Condor durch LOT positiv. "Die Kunden in Deutschland und Polen werden davon profitieren", sagte Schellenberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagsausgaben).



Für den Markt sei es "absolut sinnvoll, Condor mit seinem Streckenportfolio zu erhalten". Die polnische Fluggesellschaft sei "ein seriöser Anbieter auf Wachstumskurs und kann mit Condor ihren Ferienflugverkehr weiter verstärken", so der Luftfahrtexperte weiter. Condor habe mit seinen Langstreckenflügen ein erfolgreiches Profil entwickelt und einen großen Markenwert als Ferienflieger. Auch Fluggesellschaften wie Lufthansa oder TUI bauen ihr Ferienfluggeschäft weiter aus.



Dennoch erwartet der Hamburger Luftfahrtexperte keinen weiteren verschärften Preiskampf. "Lufthansa und LOT als Mitglieder in der Star Alliance sollten sich den Markt durch Billigtickets nicht schwer machen als er ohnehin schon ist", sagte Schellenberg.

LOT POLISH AIRLINES-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de