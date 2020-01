In der baden-württembergischen Gemeinde Rot am See nahe Crailsheim sind offenbar mehrere Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Es habe einen größeren Polizeieinsatz in Rot am See gegeben, "da dort geschossen wurde", teilte die Polizei am Freitagnachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Die Beamten sprechen von mehreren Verletzten, "vermutlich auch Toten". Nach ersten Erkenntnissen liege ein Beziehungsverhältnis vor. Zudem gebe es keinen Hinweis auf weitere Täter, so die Polizei weiter.