Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Donnerstag um 10,5K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung und es fiel um 70,5K Kontrakte. Gold Aufwärtsbewegung erwartet Die Nachrichten zum Wuhan Coronavirus bestimmen die Kursentwicklung gegenüber dem sicheren Hafen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...