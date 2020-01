Die Medien sind voll mit Berichten vom diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Scheinbar engagieren sich nun alle, außer dem US-Präsidenten Donald Trump, für eine stärkere Beachtung des Klimaschutzes - die vielen anwesenden Wirtschaftsbosse genauso wie viele der anwesenden Regierungsvertreter. Dass Präsident Trump in aller Verantwortungslosigkeit weiterhin die Notwendigkeit klimapolitischen Handelns komplett ignoriert, war zu erwarten. Dennoch […]Die Medien sind voll mit Berichten vom diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos. Scheinbar engagieren sich nun alle, außer dem US-Präsidenten Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...