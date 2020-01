Linken-Chef Bernd Riexinger hat den Wechsel des früheren SPD-Vorsitzenden und ehemaligen Bundesaußenministers Sigmar Gabriel (SPD) in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank scharf kritisiert. "Dass Gabriel ausgerechnet zur Deutschen Bank geht, ist wirklich schamlos", sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Mit solchen Entscheidungen habe die SPD mehr als ein Imageproblem. "Hier bestehen knallharte Interessenkonflikte", so der Linken-Politiker weiter. Er forderte Regelungen, um Wechsel von Politik in die Wirtschaft zu begrenzen. "Der Übergang in ein privates Unternehmen - in ein Feld, mit dem ein Politiker zuvor befasst war - sollte nur nach einer Wartezeit von mindestens drei Jahren möglich sein", sagte Riexinger.

