Am österreichischen Zwiebelmarkt hat sich die Situation in der Vorwoche kaum verändert. Ein gut ausreichendes Angebot an klein- und mittelfallender Ware steht einer stetigen Inlandsnachfrage gegenüber. Auch Exporte können laufend zu meist unveränderten Preisen getätigt werden. Großfallende Ware ist knapp und entsprechend gesucht. Bildquelle: Shutterstock.com...

