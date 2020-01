Für Kurzeinsätze ausländischer Unternehmen in der Schweiz besteht eine Meldepflicht; in einzelnen Branchen bereits ab dem ersten Tag.St. Gallen - Die Schweiz ist für ausländische Unternehmen im grenznahen Gebiet ein lukrativer Markt. Auch viele Firmen mit Konzernstrukturen halten Tochterfirmen in der Schweiz. Was viele Unternehmen nicht wissen: Für Kurzeinsätze in der Schweiz besteht eine Meldepflicht; in einzelnen Branchen bereits ab dem ersten Tag. Das Nichtbeachten dieser Pflicht kann zu Sanktionen führen.

Den vollständigen Artikel lesen ...