Noch in diesem Jahr will Autobauer BMW seinen Stromverbrauch in der weltweiten Produktion zu 100 Prozent über regenerative Energien abdecken. Ressourcenschonendes Wirtschaften bestimmt heute stärker denn je die Zukunftsfähigkeit eines Fertigungsunternehmens. Das gilt auch in der Automobilindustrie. Mehrere Hersteller und große Zulieferer haben bereits angekündigt, ihre Produktion in Deutschland und Europa Schritt für Schritt CO2-neutral zu stellen. BMW geht auf diesem Weg nun den nächsten Schritt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...