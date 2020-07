Die in den USA ansässige Investment-Banking-Gruppe Roth Capital Partners hat von vier Blitzexplosionen am Sonntag und einer fünften am Montag berichtet, "die sich in einer kettenreaktionsartigen Abfolge durch die GCL-Anlage über mehrere Systeme hinweg gezogen haben". Auch beim chinesischen Polysilizium-Konkurrenten Daqo steht ein Teil der Produktion nach einem Feuer still.von pv magazine International Es gibt Berichte über eine Serie von Blitzexplosionen in einer Polysilizium-Fabrik von GCL, die Berichten zufolge mehr als 10 Prozent der weltweiten Versorgung mit dem Photovoltaik-Rohmaterial aus ...

