In einer Rede in der Andrew-Marr Sendung auf BBC sagte der britische Brexit-Minister Barclay am Sonntag, dass das Königreich im nächsten Monat, nachdem das Land am 31. Januar die Gemeinschaft verlassen hat, weitere Einzelheiten über ihre Ziele für ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union darlegen wird. "Wir werden unsere Ziele für die Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...