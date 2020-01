Zürich (awp) - Die Credit Suisse hat Matthias Häne per 1. April 2020 zum Leiter Client Acquisition der Geschäftseinheit "Direct Banking" ernannt. In seiner neuen Funktion wird er direkt an Mario Crameri, Leiter Direct Banking, Credit Suisse (Schweiz) AG, berichten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Der Bereich ...

