In einem Interview mit der BBC am Montag stellte der irische Premierminister (PM) Leo Varadkar fest, dass die Europäische Union (EU) bei den Handelsgesprächen mit Großbritannien nach dem Brexit die Oberhand haben wird. Die wichtigsten Schlagzeilen: Stellt den Zeitplan des britischen Premierministers Boris Johnson in Frage, bis Ende des Jahres eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...