USD/CAD baut seine positive Dynamik nach der BoC aus - Schwächere Ölpreise belasten den Loonie - Der USD/CAD baut am ersten Handelstag der Woche seine positive Dynamik aus und so konnte er das 1-Monatshoch überwinden und in der vergangenen Stunde die 1,3180 erreichen. Das Paar konnte seine positive Dynamik, zu der es mit der BoC Sitzung in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...