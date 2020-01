Überlegen wir uns doch mal in Ruhe, was wohl die größten Fehler in den letzten Jahrzehnten innerhalb "unserer" Energieinfrastruktur waren? Dies war zweifelsfrei der Anschluss der sogenannten, damals neuen erneuerbarer Energien an ein Stromnetz, das NIEMALS für die Aufnahme natürlicher Spannungs- und Frequenz-Schwankungen gedacht war. Wie sie automatisch natürlicherweise zwangsläufig in großen Photovoltaik-Parks und auch […]Überlegen wir uns doch mal in Ruhe, was wohl die größten Fehler in den letzten Jahrzehnten innerhalb "unserer" Energieinfrastruktur waren? Dies war zweifelsfrei der Anschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...