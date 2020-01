Der Messeverbund der Interpack Alliance-Messen Pacprocess India, Food Pex India sowie der parallel von der Messe München ausgerichteten Drink Technology India ist zur zweiten Ausgabe am Standort Neu-Delhi sehr gut von den Besuchern angenommen worden. Das Messetrio wechselt jährlich zwischen Mumbai und Neu-Delhi als Veranstaltungsorte und wurde von einem umfangreichen Konferenzprogramm begleitet. 9.925 Besucher und damit etwa 2.000 mehr als zur Premiere in der indischen Hauptstadt vor zwei Jahren, zog es vom 12. bis 14. Dezember auf das Messegelände Pragati Maidan in Neu-Delhi. Die Fachbesucher ...

