Die Makrostrategen der Deutschen Bank bieten eine kurze Vorschau auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank (Fed), die am Mittwoch bekannt gegeben werden soll. Wichtige Zitate: "Was das FOMC am Mittwoch betrifft, so schreiben unsere US-amerikanischen Ökonomen in ihrer Vorschau, dass das FOMC die Zinssätze stabil halten dürfte, und dass "die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...