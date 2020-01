Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank nennt das Coronavirus "den kurzfristig erdrückenden Faktor" für die Finanzmärkte.Paris - Das Coronavirus hat die europäischen Aktienmärkte zum Wochenbeginn fest im Griff. Die Kurse rutschten am Montag auf breiter Front ab, der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am späten Vormittag gut zwei Prozent auf 3701,36 Punkte. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember. Analysten merkten an, dass der mittelfristige Börsentrend nun nach unten deutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...