Die Liegenschaften mit einem Marktwert von 18,3 Mio Franken weisen eine vermietbare Fläche von 5059 m2 aus und generieren jährliche Mietzinseinnahmen von rund 1.03 Millionen Franken,Zürich - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) hat zwei Liegenschaften mit Gewerbe- und Wohnnutzung in Frauenfeld (TG) im Marktwert von rund 18.3 Millionen Franken erworben. Der Nutzen-Lastenwechsel erfolgte rückwirkend auf den 1. Januar 2020. Die Liegenschaften befinden sich an der Zürcherstrasse 331/333 und 370 in Frauenfeld, der Hauptstrasse zwischen Frauenfeld und Konstanz.

