NZD/USD bleibt mit der frühen amerikanischen Sitzung stark angeboten - Bären warten auf Rückgang unter die steigende 4-Monate Trendlinie - Der NZD/USD steht am Montag unter zunehmendem Verkaufsdruck und so notiert er unter dem 6-Wochentief um 0,6555. Am Freitag prallte der Kurs am oberen Ende des fallenden Kanals ab und dies stärkte die Bären, inmitten ...

