Der EuroStoxx50 fällt im Handelsverlauf auf den niedrigsten Stand seit Mitte Dezember und schliesst mit einem Minus von 2,68 Prozent bei 3677,84 Punkten.Paris - Die Angst vor einer weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat die europäischen Aktienmärkte zum Wochenstart tief in die Verlustzone befördert. Mittlerweile sind weltweit fast 2800 Infektionen mit dem neuen Virus 2019-nCoV bestätigt, bis auf etwa 50 alle in China. Die Zahl der Toten stieg dort auf 80. Der EuroStoxx50 fiel am Montag im Handelsverlauf auf den niedrigsten Stand seit...

