Ein festerer US-Dollar belastet den EUR/USD am Montag - Die Wall Street befindet sich im Sturzflug - Der EUR/USD orientierte sich am Montag südwärts und markierte mit 1,1008 Dollar den tiefsten Stand seit 8. Dezember. Der Greeback hält sich unerwartet stark und das, obwohl die US-Anleiherenditen nach unten gehen. Risikoaversion Die Aktienkurse an ...

