Die Analysten der ANZ-Bank schreiben in einer Notiz, dass die Entscheidung der Bank of England in dieser Woche eine enge Kiste zu sein scheint. Wichtige Zitate "Die ANZ erwartet per Saldo eine Lockerung, weil die Inflation vom Ziel abweicht und schwierige Handelsverhandlungen bevorstehen. Auch in dieser Woche dürfte die Fed bei ihrem Treffen ihre Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...