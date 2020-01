Am Devisenmarkt werden sichere Anlagehäfen wie der Yen oder der Franken am Morgen vorerst nicht mehr verstärkt angesteuert.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt und damit die Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1023 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Zum Franken notierte die Gemeinschaftswährung am Morgen mit 1,0699 etwas höher als am Abend mit 1,0682 Franken.

Den vollständigen Artikel lesen ...