Seit November 2019 tendiert der Markt der Fraport Aktie ISIN: DE0005773303 in die Abwärtsrichtung. Auf diese Weise fiel der Wert bereits um bis zu 13 Euro. Das Tief dieses Abwärtstrends liegt bei 65,46 Euro und wurde am 27. Januar ausgebildet. Innerhalb der fallenden Tendenz kam es natürlich auch immer wieder einmal zu kleineren Korrekturen in Richtung Norden, bevor die Verkäufer erneut die Oberhand gewannen. Aktuell notiert der Kurs unter der 70-Euro-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...