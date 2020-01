An den Finanzmärkten hat sich die Lage etwas stabilisiert, nachdem es am Montag zu deutlichen Kursverlusten gekommen war.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstagvormittag gegenüber dem US-Dollar nur wenig von der Stelle bewegt. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1021 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am früheren Morgen. Dagegen büsste der Euro im bisherigen Vormittagsverlauf gegenüber dem Schweizer Franken an Wert ein. Derzeit kostet er 1,0671 nach 1,0699 Franken am früheren Dienstagmorgen...

