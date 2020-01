Die Börse in Frankfurt hat am Dienstagmittag leichte Kursverluste verzeichnet: Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.180 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag.



Marktbeobachtern zufolge sorgten mögliche negative wirtschaftliche Folgen der aktuellen Coronavirus-Epidemie erneut für schlechte Stimmung bei den Anlegern. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Wirecard, der Deutschen Telekom und von Eon entgegen dem Trend im Plus. Die Aktien von SAP rangieren gegenwärtig mehr als drei Prozent im Minus am Ende der Liste. Das DAX-Schwergewicht hatte zuvor neue Bilanzzahlen vorgestellt, die bei den Anlegern offenbar nicht positiv aufgenommen wurden.