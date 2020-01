Der Automobilzulieferer Webasto schließt aufgrund von insgesamt vier Fällen von mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeitern vorübergehend seinen Stammsitz in der oberbayerischen Gemeinde Gauting. Die Maßnahmen zum Schutz der Belegschaft seien "aufgrund der neueren Entwicklungen ausgeweitet" worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.



Bis zum 2. Februar werde der Standort Stockdorf geschlossen. Zudem sollten bis zum 2. Februar keine Reisen von Mitarbeitern der Firmenzentrale in Stockdorf "an nationale und internationale Standorte" unternommen werden, so der Automobilzulieferer weiter. Für China gelte diese Regelung für zwei Wochen. Außerdem werde ab Mittwoch das "systematische Testen von Kontakten der betroffenen Personen durch ein Ärzte-Team des Gesundheitsamts" beginnen, teilte das Unternehmen weiter mit.



"Wir wissen aktuell von drei weiteren positiv getesteten Mitarbeitern und ermitteln gerade die Kolleginnen und Kollegen, die mit ihnen in Kontakt waren", sagte Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Gruppe. Zuvor hatte der Automobilzulieferer bereits am Montag alle Dienstreisen nach und von China für mindestens zwei Wochen abgesagt und den Mitarbeitern am Standort Stockdorf freigestellt, diese Woche im Homeoffice zu arbeiten.